"Ці дані – лише верхівка айсберга": ООН заявила про щонайменше 8 тис. загиблих цивільних в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України загинуло щонайменше 8 тисяч цивільних, понад 13 тисяч людей дістали поранення
Про це йдеться у пресрелізі Управління верховного комісара ООН з прав людини.
"Ці цифри, які ми публікуємо сьогодні, висвітлюють втрати та страждання, завдані людям із моменту початку збройного нападу Росії 24 лютого минулого року... І наші дані – лише верхівка айсберга", - зазначив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк.
"Через брак електроенергії та води в холодні зимові місяці майже 18 мільйонів людей гостро потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів людей покинули свої домівки", - додав він.
За його словами, постраждали й молоді, і старі, однак саме літні люди найчастіше залишались у зоні бойових дій і місяцями переховувались у вологих погребах.
"За даними моніторингової місії Управління ООН з прав людини в Україні, серед загиблих дорослих серед цивільного населення, стать яких була відома, чоловіки становили 61,1 відсотка, а жінки – 39,9 відсотка", - йдеться в пресрелізі.
Найчастіше причиною смертей цих людей були вибухові травми, спричинені артилерійськими снарядами, крилатими та балістичними ракетами та авіаударами.
- За даними Офісу омбудсмена, в Україні від початку повномасштабної війни з РФ вважаються зниклими 345 дітей.
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