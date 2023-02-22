Про це йдеться у пресрелізі Управління верховного комісара ООН з прав людини.

"Ці цифри, які ми публікуємо сьогодні, висвітлюють втрати та страждання, завдані людям із моменту початку збройного нападу Росії 24 лютого минулого року... І наші дані – лише верхівка айсберга", - зазначив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк.

"Через брак електроенергії та води в холодні зимові місяці майже 18 мільйонів людей гостро потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів людей покинули свої домівки", - додав він.

За його словами, постраждали й молоді, і старі, однак саме літні люди найчастіше залишались у зоні бойових дій і місяцями переховувались у вологих погребах.

"За даними моніторингової місії Управління ООН з прав людини в Україні, серед загиблих дорослих серед цивільного населення, стать яких була відома, чоловіки становили 61,1 відсотка, а жінки – 39,9 відсотка", - йдеться в пресрелізі.

Найчастіше причиною смертей цих людей були вибухові травми, спричинені артилерійськими снарядами, крилатими та балістичними ракетами та авіаударами.