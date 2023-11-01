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Цікавий вечір з друзями: оригінальні та веселі ігри для компанії

1 листопада, 2023 середа
16:40
Суспільство Гра в компанії друзів

Як зробити так, аби вечір в компанії друзів, колег або сім'ї став ще більш цікавим та незабутнім? Один із чудових варіантів - це ігри для компанії

Вечори в колі друзів зазвичай стають особливими моментами в житті, що наповнені сміхом, радістю та незабутніми враженнями. І, безсумнівно, одним із чудових способів провести час разом є спільні ігри. Вони об'єднують людей, створюють конкурентну або ж навпаки спокійну атмосферу і надають можливість випробувати свої розумові здібності, комунікативні навички та, звісно, відкривають нові горизонти розваг та розвитку. Тому їх використовують під час святкувань, корпоративів або просто спільних зустрічей.

У статті ми розглянемо, як провести цікавий вечір з друзями за допомогою різноманітних настільних ігор. Незалежно від вашого віку, інтересів чи настрою ігри завжди пропонують щось особливе та неповторне. До того ж, вони можуть стати відмінним способом відволіктися від повсякденних турбот і насолодитися часом, проведеним у веселій компанії друзів. Настав час відкрити світ настільних ігор та дати їм шанс розкрити свій розважальний потенціал.

Як обрати гру?

Обираючи гру для великої компанії, важливо враховувати кілька ключових аспектів, щоб забезпечити цікавий та незабутній вечір. Ось кілька порад, які допоможуть вам з цим завданням:

  • Насамперед визначте, скільки людей братимуть участь у грі. Багато настільних ігор мають обмеження щодо кількості гравців, тож переконайтеся, що обрана гра підходить для вашої великої компанії.
  • Враховуйте рівень складності гри та досвід учасників. Для незнайомих з настільними іграми людей краще обирати більш простий варіант. З іншого боку, якщо ви добре знаєте рівень умінь ваших друзів, тоді можете обрати більш складні ігри.
  • Подумайте про те, скільки часу ви плануєте приділити грі. Існують як короткі, так і часозатратні ігри. Деякі можуть тривати годинами, тоді як інші - всього кілька хвилин.
  • Оберіть цікаву тематику та розгляньте інтереси вашої компанії. Чи цікавлять вас стратегічні ігри, гри-головоломки, ігри для креативних або фанатів фантастики? Оберіть гру, яка відповідає настрою та інтересам вашої групи.

Ви також можете не зациклюватися на одній грі, а обрати декілька різнопланових, щоб надати можливість учасникам вибирати, яку гру вони хочуть спробувати. Таким чином їх варіювання під час одного вечора може стати чудовою ідеєю.

Фото: Freepik

Добірка цікавих ігор для компанії

У список ми внесли різні ігри, що підходять для великих та маленьких компаній. Вони сприяють взаємодії, позитивним емоціям та змаганню між друзями. Важливо пам'ятати, що саме ваш настрій та весела атмосфера зроблять вечір незабутнім.

Дженга

"Дженга" - це захоплива настільна гра, яку ще в 1970 році створила Леслі Скот. Дженга чудово підходить для компанії з 2-5 гравців. Вона полягає в тому, щоб уважно та обережно виймати дерев'яні блоки зі стабільної башти та класти ці елементи на верхівку, при цьому не зруйнувати споруду.

Правила дуже легкі та зрозумілі, тому грати в неї можуть люди різного віку та геймплейного досвіду. Гравці можуть розглядати різні стратегії для вилучення блоків, що робить Дженгу завжди цікавою та досить напруженою. Адже щоразу здається, що дерев’яна конструкція ось-ось впаде.

Завдяки своїм перевагам Дженга стала популярною грою в кругу сім’ї та друзів. Вона допоможе створити незабутні моменти та згуртувати учасників.

Фото: Freepik

Мафія

Гра в "Мафію" - це захоплива рольова гра, яка ідеально підходить для великих компаній. Її суть полягає в тому, щоб розкрити мафіозну злочинну групу серед учасників та намагатися залишити свою особистість у секреті, якщо ви в групі мафіозі.

Гра призначена для великої кількості гравців і може включати в себе до декількох десятків учасників,  залежно від правил. "Мафія" створює атмосферу містичності та інтриги, де кожен гравець намагається відгадати та розкрити особистість інших. Учасники виконують певні ролі - вони можуть бути мафіозі, детективами, лікарями тощо, що додає цікавості та різноманітності.

Гра вимагає активної взаємодії та обговорення між гравцями, що сприяє розвитку комунікаційних навичок, тому вона є відмінним способом розважити велику компанію.

Якщо ви не хочете витрачати кошти, то в Інтернеті можна прочитати правила гри та за допомогою будь-яких карток розподілити ролі. Таким чином вам не потрібно буде купувати саму гру.

Фото: Freepik

Монополія

"Монополія" вже давно перейшла до розряду класних настільних ігор, що підходить для всієї родини та веселого дозвілля з друзями. Вона сприяє соціальній взаємодії між гравцями, ви можете торгувати власністю, укладати угоди та вести переговори з іншими гравцями.

Гра розвиває навички фінансового планування та стратегічного мислення, оскільки вам потрібно управляти власними грошима та нерухомістю. Однак вона не позбавлена здорової конкуренції та азарту. Монополія може створити приємну атмосферу для всієї компанії, де гравці будуть сміятися над своїми перемогами та поразками.

Ця гра - чудовий спосіб провести час з друзями та родиною, насолодитися цікавими стратегічними битвами та водночас розвивати фінансові компетентності.

Фото: Freepik

Аліас (Еліас)

А як добре ви вмієте пояснювати слова? "Аліас" - це весела настільна гра, яка може бути хорошим вибором як для маленької, так і для великої компанії.

Гра розвиває комунікаційні навички гравців, абстракте мислення та фантазію, оскільки вони повинні ефективно пояснювати слова та поняття, не використовуючи певні слова або жести.

Гра створює веселу та легку атмосферу, де гравці можуть сміятися над невдалими спробами та непередбачуваними поясненнями. Її легко освоїти навіть новачкам, тому можна одразу розпочати повноцінну гру. До того ж вона має різноманітні тематичні набори слів, що дає змогу обрати саме ті, які найкраще підходять для вашої компанії.

Гра "Аліас" може стати чудовим способом підтримувати веселу атмосферу на вечірці з друзями. Ще одним бонусом є те, що сьогодні ця гра доступна в мобільних застосунках для iOS та Android.

Фото: Freepik

Ерудит

Гра "Ерудит" - це інтелектуальна настільна гра, яка вимагає широкого спектра знань та логічного мислення.

Для неї потрібна спеціальна дошка, на якій розташовані сектори з питаннями різної складності та планшети для запису відповідей. Кожен гравець або команда гравців вибирає фігурку та рухається по дошці, відповідаючи на запитання. Учасники по черзі кидають кубик, щоб визначити, на скільки клітинок рухатися. Потім вони відповідають на запитання, яке вказане на секторі. Питання може стосуватися різних тем, зокрема літератури, історії, науки, спорту та багато інших.

Гра "Ерудит" має багато варіацій і додаткових правил. Наприклад, можуть бути використані картки з питаннями або варіант гри, де гравці можуть використовувати жетони чи інші ресурси для відповідей. В неї можна грати командами, тому кількість учасників сильно варіюється. 

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