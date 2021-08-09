Ціна біткоїна вперше з середини травня перетнула позначку $45 тис.
Ціна біткоїна перевищила $45 тис. після майже тримісячного падіння
Про це свідчать дані криптовалютної біржі CoinDesk.
Згідно з даними біржі, біткоїн повернувся до росту після тривалого падіння. У неділю, 8 серпня, він піднявся вище $45 тис.
Зазначимо, що востаннє перша криптовалюта піднімалася до цієї позначки у середині травня.
Станом на 13:30 за Києвом вартість криптовалюти складає $45,2 тис.
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