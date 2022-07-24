Ціни будуть далі зростати, - керівник Центру економічної стратегії

Про це в ефірі Еспресо сказав керівник Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"Через те, що у нас війна - ціни вже підвищилися - це було і в березні, і в квітні. Це сталося через здорожчання логістики та палива. Зараз підвищення курсу валют несе другий удар по цінах. Фактично, уряд не маючи можливості покривати повною мірою всі видатки без друку грошей НБУ - це підвищення курсу йому допоможе. У нас буде не зменшення виплат, які ми собі не можемо дозволити, а їх зменшення у реальному вимірі через інфляцію", - додав він.

За словами експерта, найближчими місяцями ціни будуть надалі зростати.

"Очікування НБУ - до 30% інфляції за рік, зараз 17,5%. Ще на 10-15% ціни можуть зрости .Це зменшить реальні можливості купувати товари і послуги для найбідніших, тих, хто залежить від держвиплат, пенсій та виплат у бюджетній сфері", - підсумував Вишлінський.