Цьогоріч українці придбали 191 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону
Із початку року українці купили 191 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Це в 3,5 рази більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період
Про це повідомляє автомобільна асоціація "Укравтопром".
У повідомленні зазначено, що середній вік вживаних іномарок, які цьогоріч перейшли на українські номери, становить 10,3 року.
Із всієї кількості транспорту найбільшу частку становили бензинові авто - 45%, далі пішли дизельні авто - 33%, електромобілі - 14%, авто з ГБО - 5% та гібриди - 3%.
В Укравтопромі зауважили, що найпопулярнішим бензиновим автомобілем з пробігом, який у поточному році перейшов на українську реєстрацію, став Volkswagen Golf.
Серед дизельних авто лідером є Renault Megane, Nissan Leaf має першість серед електромобілів, а в сегменті гібридів лідирує Ford Fusion US.
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