Цьогоріч українці придбали 191 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону

Про це повідомляє автомобільна асоціація "Укравтопром".

У повідомленні зазначено, що середній вік вживаних іномарок, які цьогоріч перейшли на українські номери, становить 10,3 року.

Із всієї кількості транспорту найбільшу частку становили бензинові авто - 45%, далі пішли дизельні авто - 33%, електромобілі - 14%, авто з ГБО - 5% та гібриди - 3%.

В Укравтопромі зауважили, що найпопулярнішим бензиновим автомобілем з пробігом, який у поточному році перейшов на українську реєстрацію, став Volkswagen Golf.

Серед дизельних авто лідером є Renault Megane, Nissan Leaf має першість серед електромобілів, а в сегменті гібридів лідирує Ford Fusion US.