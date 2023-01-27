Про це повідомив на брифінгу 26 січня голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, передає Укрінформ.

"Ми закінчили 2022 рік зі збитком майже 11 млрд гривень. Збиток від пасажирських перевезень сягнув 13 млрд гривень. Це притому, що ми отримали 10 млрд гривень фінансової допомоги від держави. Ми нормально ставимося до збитку в минулому році й маємо плановий збиток на 2023 рік, адже ми продовжуємо виконувати важливу державну функцію", – зауважив він.

Підвищення тарифів на вантажні перевезення не дозволило суттєво компенсувати збитки, адже їх обсяги минулого року впали вдвічі через війну, зруйновані підприємства, блекаут та обмеження на використання електроенергії, наголошує Камишін.

Тож у 2023 році через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень Укрзалізниця очікує збитки у 20,2 млрд грн.

За його словами, доходи компанії у 2023 році становитимуть близько 83,9 млрд грн, видатки - 107,9 млрд грн. При цьому протягом 2023 року Укрзалізниця не планує підіймати тарифи ні на пасажирські, ні на вантажні перевезення.

Як відомо, до кінця поточного року пасажирам усіх поїздів Інтерсіті в Україні буде доступний безкоштовний Wi-Fi від терміналів супутникового зв’язку Starlink.

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