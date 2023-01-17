Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка До кінця року у всіх поїздах Інтерсіті буде доступний Wi-Fi на базі технології Starlink, - Укрзалізниця

До кінця року у всіх поїздах Інтерсіті буде доступний Wi-Fi на базі технології Starlink, - Укрзалізниця

17 січня, 2023 вiвторок
16:07
Економіка Інтерсіті

До кінця поточного року пасажирам усіх поїздів Інтерсіті в Україні буде доступний безкоштовний Wi-Fi від терміналів супутникового зв’язку Starlink

Про це повідомила Укрзалізниця.

"Успішно завершили тестування Wi-Fi на базі технології Starlink у поїзді Інтерсіті та підбиваємо підсумки", – зазначив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Керівник компанії розповів, що один із поїздів Інтерсіті обладнали старлінками та відправляли його за різними маршрутами понад 100 днів. Результати тестування продемонстрували доступність на маршруті на 97%, швидкість інтернет-з’єднання до 100 Мбіт/с.

"Віцепрем’єр-міністр Кубраков поставив нам задачу тепер розгорнути пілот на всі поїзди Інтерсіті. До кінця року задачу буде виконано", – резюмував Камишін.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Укрзалізниця
Starlink
Читайте також:
Юрій Ігнат
16 січня, 2023 понедiлок
У Повітряних силах оцінили ймовірність висадки російського десанту в Києві
Олексій Арестович
16 січня, 2023 понедiлок
Народні депутати вимагають від ОП звільнити Арестовича: триває збір підписів
світ, міжнародний огляд
Автор Юлія Осим
16 січня, 2023 понедiлок
Путін втрачає козир, Росія "спалюватиме" танки від Британії, міністерка Німеччини "пішла" через війну в Україні. Світові ЗМІ про Україну 16 січня
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.93
    Купівля 39.93
    Продаж 40.61
  • EUR
    Купівля 42.12
    Продаж 43.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
17 січня
16:30
Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську
Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську: будівля майже знищена
16:26
на фото Усть-Дунайськ
В Україні вперше приватизували морський порт
16:21
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:08
Ексклюзив
Слов'янськ
До громади повертаються люди, зараз у Слов'янську та у районі приблизно 50 тисяч мешканців, - голова МВА Лях
16:05
OPINION
Григорій Маленко
Якщо ви травмовані радянською освітою — це ваша особиста справа
15:58
Андрій Єрмак
Зарплата Єрмака та його заступників за 2022 рік вища, ніж у Зеленського, - Главком
15:52
Звільнений Херсон
Росіяни обстріляли підприємство критичної інфраструктури в Херсоні
15:25
Оновлено
Олексій Арестович
Арестович подав заяву про звільнення з ОП, її задовольнили
14:59
Хосе Мануель Альбарес
В Іспанії заявили, що не розглядають передачу Україні танків Leopard
14:48
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Голова Єврокомісії: Ми вводимо проти РФ найсильніші санкції, які занурять її економіку в рецесію на десятиліття
14:39
Михайло Мудрик
Гендиректор "Шахтаря" розповів, як "Челсі" перехопив Мудрика в "Арсеналу"
14:36
Ексклюзив
дрон Shahed-136
"Підготовка до наступного удару": Гуменюк пояснила, чому РФ перестала використовувати іранські дрони
14:29
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін зневажає Захід, він вважає його слабким, - Клімкін
14:26
Єврокомісія
Україна отримала 3 млрд євро від Єврокомісії
14:15
на фото мости з Норвегії
Україна отримала від Норвегії останню партію подарованих у грудні мостів: їх встановлять на деокупованих територіях
14:10
погода мокрий сніг зима
Киян попередили про сильні пориви вітру у столиці завтра
14:07
Віктор Циганков
Циганков перейшов з "Динамо" до іспанського клубу
14:06
Оновлено
Борис Пісторіус
Шольц оголосив про призначення нового міністра оборони Німеччини
14:03
OPINION
Олексій Біловол
Вибір між любов'ю та помстою. Але перший вибір — набагато красномовніший
13:40
Дніпро
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи: загинуло 44 особи, з них 5 дітей, 39 людей врятували
13:23
на фото: Стефанчук і Мурнієце
До України з візитом прибула міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце
13:15
ОБСЄ
Бойовики "ЛНР" зізналися, що вкрали автомобілі ОБСЄ
13:02
відключення електроенергії
"Надзвичайно високий дефіцит": на Дніпропетровщині застосовано аварійні відключення, світла може не бути до 8 годин
12:56
Ентоні Блінкен
Блінкен здійснить візит до Китаю, серед питань порядку денного буде війна в Україні, - Politico
12:54
Артур Герасимов: "справа ботоферм" тихо померла, тож влада готує нову атаку на опозицію
12:51
танк Leopard
Фінляндія заявила про готовність узяти участь у коаліції країн, які передадуть Україні танки Leopard
12:38
Ексклюзив
Ситуація на Донеччині залишається напруженою: ворог руйнує руїни, - речниця Донецької ОВА
12:32
путін
Путін вирішив збільшити армію до 1,5 млн і посилити кордон із Фінляндією
12:29
Гітанас Науседа
Президент Литви висловив сподівання, що на саміті НАТО в липні Україні дадуть більш чіткі сигнали щодо членства
12:24
Митрополит УПЦ МП Павло стоїть перед шлагбаумом у Лаврі
"Не уповноважували РПЦ МП виступати від нашого імені": УПЦ про намір Росії зібрати засідання ООН
12:07
Ракетоносій "калібрів"
У Повітряних силах України пояснили, чому Росія не запускає ракети з Середземного моря
12:07
OPINION
Ігор Гулик
Танець австрійців з Путіним зазвичай завершується погано
11:52
щеплення вакцинація
У МОЗ розповіли, що робити українцям, які пропустили бустерне щеплення від COVID-19
11:43
Leopard 2
Дуда сподівається, що країни НАТО зберуть для України бригаду Leopard: Польща готова дати 14
11:33
Оновлено
Дніпро
У Дніпрі на 90% розібрані уламки зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки: загиблих вже 44
11:02
відключення електроенергії
Через дефіцит потужності в енергосистемі України аварійні відключення застосовано в шести областях, - Укренерго
10:58
на фото: фсбшник
Координував російські каральні органи та створював агентурну мережу: СБУ ідентифікувала ФСБшника, який причетний до окупації Херсона
10:50
Ексклюзив
Соледар супутник
Після багатомісячних боїв на східному фронті від містечок та сіл залишається тільки назва на карті, - боєць ЗСУ Швайка
10:27
коронавірус тест
У Молдові зафіксовано перші випадки зараження новим штамом коронавірусу
10:26
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган висунув нову умову для схвалення заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV