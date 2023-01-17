Про це повідомила Укрзалізниця.

"Успішно завершили тестування Wi-Fi на базі технології Starlink у поїзді Інтерсіті та підбиваємо підсумки", – зазначив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Керівник компанії розповів, що один із поїздів Інтерсіті обладнали старлінками та відправляли його за різними маршрутами понад 100 днів. Результати тестування продемонстрували доступність на маршруті на 97%, швидкість інтернет-з’єднання до 100 Мбіт/с.

"Віцепрем’єр-міністр Кубраков поставив нам задачу тепер розгорнути пілот на всі поїзди Інтерсіті. До кінця року задачу буде виконано", – резюмував Камишін.

Україна напередодні Нового року отримала чергову партію Starlink від Польщі, частину з яких мали намір розмістити в Пунктах незламності, а решту – на об'єктах критичної інфраструктури.

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