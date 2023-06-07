Цой — мертвий
Кілька днів тому я записав невелике відео для TikTok. Про Цоя
Вірніше — про те, як росіяни використовують його у нинішній війні проти України. Я сказав тоді, що Цой — радянська прошивка, яка дозволяє росіянам тримати його фанів у одному музичному полі.
Відтоді я отримав кількасот коментарів. Більшість із них — з України. Більшість із них про те, що Цой — наше все. Був, є і буде. Люди мого віку волали: "Ти хто такий, щоб говорити про Цоя?!".
Цой — радянська прошивка, яка дозволяє росіянам тримати його фанів у одному музичному полі
Я — людина, яка росла на музиці кінця 80-х, в тому числі й на піснях Цоя. Пік його кар'єри припав на мою молодість. І так, мені приємно згадати ті часи. Але Цоя я більше не слухаю. Я нічого не хочу мати спільного з росіянами.
Мої хейтери пишуть: "Цой — кореєць, він жив в СРСР". Але ж Росія, а не Україна, вважала і вважає його своїм.
Про автора. Сергій Руденко, журналіст
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.55Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе