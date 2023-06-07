Вірніше — про те, як росіяни використовують його у нинішній війні проти України. Я сказав тоді, що Цой — радянська прошивка, яка дозволяє росіянам тримати його фанів у одному музичному полі.

Відтоді я отримав кількасот коментарів. Більшість із них — з України. Більшість із них про те, що Цой — наше все. Був, є і буде. Люди мого віку волали: "Ти хто такий, щоб говорити про Цоя?!".

Цой — радянська прошивка, яка дозволяє росіянам тримати його фанів у одному музичному полі

Я — людина, яка росла на музиці кінця 80-х, в тому числі й на піснях Цоя. Пік його кар'єри припав на мою молодість. І так, мені приємно згадати ті часи. Але Цоя я більше не слухаю. Я нічого не хочу мати спільного з росіянами.

Мої хейтери пишуть: "Цой — кореєць, він жив в СРСР". Але ж Росія, а не Україна, вважала і вважає його своїм.

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Про автора. Сергій Руденко, журналіст

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