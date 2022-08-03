Про це повідомляє facebook Центру протидії дезінформації.

"Ініціатива США щодо визнання Росії спонсором тероризму може спричинити розрив дипломатичних відносин". Даний наратив озвучила речниця МЗС РФ М. Захарова і цитати з її брифінгу одразу підхопили пропагандисти країни-агресора. Подібні заяви дають зрозуміти, що Кремль боїться офіційного ухвалення рішення і вдається до прямих погроз", - пише ЦПД.

У Центрі при РНБО також відзначили, що, виступає з подібними заявами не вище керівництво РФ, а відповідальність перекладають на речницю МЗС, яка не вперше в ефірі погрожує чи публічно ображає.

"Бачимо хвилювання та страх російського керівництва перед клеймом держави-спонсора тероризму, яке ще більше ізолює окупантів від цивілізованого світу", - йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

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