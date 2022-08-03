ЦПД попередив українців про новий наратив російської пропаганди
Центр протидії дезінформації попередив українців про основний наратив, який сьогодні, 3 серпня, просувають російські пропагандистські ЗМІ
Про це повідомляє facebook Центру протидії дезінформації.
"Ініціатива США щодо визнання Росії спонсором тероризму може спричинити розрив дипломатичних відносин". Даний наратив озвучила речниця МЗС РФ М. Захарова і цитати з її брифінгу одразу підхопили пропагандисти країни-агресора. Подібні заяви дають зрозуміти, що Кремль боїться офіційного ухвалення рішення і вдається до прямих погроз", - пише ЦПД.
У Центрі при РНБО також відзначили, що, виступає з подібними заявами не вище керівництво РФ, а відповідальність перекладають на речницю МЗС, яка не вперше в ефірі погрожує чи публічно ображає.
"Бачимо хвилювання та страх російського керівництва перед клеймом держави-спонсора тероризму, яке ще більше ізолює окупантів від цивілізованого світу", - йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.
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