ЦРУ допомагає Україні у війні з РФ, проте американські солдати не беруть участі у бойових діях, — Newsweek
ЦРУ допомагає Україні у війні з РФ, проте кількість агентів у нашій країні обмежена і вони мають суворі рамки, щодо діяльності. Американські солдати не беруть участі у бойових діях
Про це йдеться у розслідуванні від Newsweek.
Зазначається, що видання протягом 3 місяців спілкувалося з експертами та представниками розвідки, проте ні ЦРУ, ні уряди України та Росії офіційних коментарів з цього приводу не надали.
Експерти зазначають, що ця війна унікальна тим, що Сполучені Штати підтримують Україну, не перебуваючи у стані війни з Росією.
"Таким чином, багато з того, що робить Вашингтон для допомоги Україні, тримається в таємниці, і багато з того, що зазвичай має робити армія США, виконує ЦРУ", - йдеться у повідомленні.
Попри це, видання підкреслює, що ЦРУ виконує обмеження, накладені Байденом, і не вступає у прямий конфлікт з РФ, а її агенти не беруть участі на полі бою.
"Це складний акт балансування - ЦРУ дуже активно бере участь у війні, але не суперечить головній обіцянці адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що на полі бою нема американських солдатів", - заявив анонімний співробітник розвідки.
Окрім того, зазначається, що ЦРУ "довелося переконати" деякі країни прийняти умови США.
"Деякі з цих країн були готові піти на більший ризик, ніж Білому дому зручно. Інші, включно з деякими сусідами України, не цілком поділяють американський та український запал, не користуються одностайною громадською підтримкою у своїх антиросійських зусиллях і не хочуть протистояти Путіну", - пише видання.
ЗМІ стверджує, що агенти ЦРУ "зверталися до сусідів України, щоб краще зрозуміти Путіна та Зеленського і його адміністрацію".
Співробітники ЦРУ відвідували Україну, щоб допомогти в роботі з новою зброєю та системами, але операції агенції завжди проводилися так, аби не вступати у прямий конфлікт з РФ.
"ЦРУ діяло в Україні за суворими правилами та з обмеженням за кількістю персоналу, який може перебувати в країні у будь-який час", - каже анонімний чиновник.
Newsweek не зміг встановити точну кількість співробітників ЦРУ в Україні, але джерела припускають, що вона становить менш як 100 людей під час одної операції.
Експерти з розвідки заявили, що російська розвідка в Україні дуже активна, тож майже все, чим США діляться з нашою країною, також потрапляє до спецслужб РФ. Багато російських шпигунів також збирають інформацію у Європі.
"Значну частину нашого часу займає пошук російських проникнень до іноземних урядів і розвідувальних служб. Нам вдалося виявити російських шпигунів в українському уряді та армії, а також в інших точках ланцюга постачання", - стверджує анонімний представник розвідки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе