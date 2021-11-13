Цукор з нового врожаю буде значно дорожчим, - аграрії
Найближчим часом в Україні може сильно піднятися ціна на цукор, адже з 34 цукрозаводів на газі працюють 19. Чотири з них просто відмовилися від роботи, оскільки з економічного погляду це невигідно
Про це заявив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль, інформує Еспресо.TV.
"Подорожчання газу з 7-8 гривень за кубометр до 28 гривень за кубометр виробники цукру називають катастрофою і попереджають, що собівартість цукру вже сягнула 30-32 грн за кілограм. Відповідно, відпускна ціна зросте до 35-40 грн. за кіло, а в магазинах до неї приплюсують ще й торгову надбавку", - наводить слова Коваль портал Наше місто (Дніпро).
При цьому, за словами Коваля, єдине, що зараз стримує зростання цін на цукор - "буряків цього року зібрали більше, ніж минулого".
"Аграрії вже прибрали майже 67% посівних площ, тепер їм потрібно обробити цей збір, переробити його на цукор та закласти на зберігання. Старі запаси розпродують населенню за зниженими цінами - від 23-24 гривень за кілограм. Але виробники попереджають, що цукор нового врожаю коштуватиме набагато дорожче", - пояснив Павло Коваль.
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