ЦВК, Росбанк та бізнесмени: Зеленський увів чергові санкції проти РФ
Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Російської Федерації, зокрема до списку потрапили бізнесмени, Росбанк та Центрвиборчком
Про це мовиться в указах президента України № 235/2023 та 236/2023.
Документами запроваджуються санкції проти "Росбанку" та Центральної виборчої комісії Росії, а також щодо низки російських політиків і партій, бізнесменів. Загалом мовиться про 40 фізичних та 382 юридичні особи.
До списку обмежень потрапили, серед іншого, акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Космічні системи моніторингу, інформаційно-керуючі та електромеханічні комплекси" та державне унітарне підприємство "Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв’язку".
Також під санкціями нині публічне акціонерне товариство "Росбанк", "Міністерство у справах громадянської оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих ДНР" та Центральна виборча комісія РФ. Зокрема йдеться про юридичних осіб, зареєстрованих у Франції, Швейцарії, Тайвані, Німеччині, Вірменії, а також фізичних - громадян РФ, громадян Швейцарії, Ірану та Республіки Малі.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський двома указами запровадив нові санкції: до списку, зокрема, потрапили спортсмени Білорусі та РФ, а також донька міністра оборони Сергія Шойгу
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