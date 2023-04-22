ЦВК, Росбанк та бізнесмени: Зеленський увів чергові санкції проти РФ

Про це мовиться в указах президента України № 235/2023 та 236/2023.

Документами запроваджуються санкції проти "Росбанку" та Центральної виборчої комісії Росії, а також щодо низки російських політиків і партій, бізнесменів. Загалом мовиться про 40 фізичних та 382 юридичні особи.

До списку обмежень потрапили, серед іншого, акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Космічні системи моніторингу, інформаційно-керуючі та електромеханічні комплекси" та державне унітарне підприємство "Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв’язку".

Також під санкціями нині публічне акціонерне товариство "Росбанк", "Міністерство у справах громадянської оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих ДНР" та Центральна виборча комісія РФ. Зокрема йдеться про юридичних осіб, зареєстрованих у Франції, Швейцарії, Тайвані, Німеччині, Вірменії, а також фізичних - громадян РФ, громадян Швейцарії, Ірану та Республіки Малі.