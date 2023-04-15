Російські та білоруські спортсмени й донька Шойгу: Зеленський увів нові санкції

Про це мовиться в указах президента №227/2023 та №228/2023.

Першим указом Володимир Зеленський затвердив обмеження щодо 351 фізичної та 254 юридичних осіб. Серед списку опинилися російські науковці й підприємці, а також ТОВ "Газпромнафта-цифрові рішення", "РТ-Інвест транспортні системи" та "Група компаній "Іннотех", акціонерні товариства "Ікс-Холдинг" і "Софтлайн трейд".

Наступним документом президента запроваджено персональні санкції щодо 87 фізичних осіб - громадян Росії, Білорусі та України.

Серед іншого обмеження нині діятимуть проти російського фігуриста Іллі Авербуха та гімнастки Світлани Хоркіної, міністра спорту і туризму республіки Білорусь Сергія Ковальчука, доньки міністра оборони РФ Ксенії Шойгу та українського підприємця Сергія Гаврильчука.