Російські та білоруські спортсмени й донька Шойгу: Зеленський увів нові санкції
Президент України Володимир Зеленський двома указами запровадив нові санкції: до списку, зокрема, потрапили спортсмени Білорусі та РФ, а також донька міністра оборони Сергія Шойгу
Про це мовиться в указах президента №227/2023 та №228/2023.
Першим указом Володимир Зеленський затвердив обмеження щодо 351 фізичної та 254 юридичних осіб. Серед списку опинилися російські науковці й підприємці, а також ТОВ "Газпромнафта-цифрові рішення", "РТ-Інвест транспортні системи" та "Група компаній "Іннотех", акціонерні товариства "Ікс-Холдинг" і "Софтлайн трейд".
Наступним документом президента запроваджено персональні санкції щодо 87 фізичних осіб - громадян Росії, Білорусі та України.
Серед іншого обмеження нині діятимуть проти російського фігуриста Іллі Авербуха та гімнастки Світлани Хоркіної, міністра спорту і туризму республіки Білорусь Сергія Ковальчука, доньки міністра оборони РФ Ксенії Шойгу та українського підприємця Сергія Гаврильчука.
- Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти родичів російських олігархів Керімова, Скоча і Євтушенкова, а також дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе