Велика Британія ввела нові санкції проти родичів російських олігархів та Оксани Марченко
Велика Британія запровадила санкції проти родичів російських олігархів Керімова, Скоча і Євтушенкова, а також дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко
Про це поінформувала пресслужба офісу застосування фінансових санкцій Казначейства Сполученого Королівства.
Під новими санкційними обмеженнями опинилися родичі російських олігархів:
- Володимир Скоч, батько депутата Держдуми й мільярдера Андрія Скоча, а також донька підприємця Варвара.
- Наталя Євтушенкова, дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова, а також його діти Тетяна і Фелікс.
- Донька члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв.
- Юристи Христодулос Вассіліадес (пов'язаний з Алішером Усмановим) і Деметріс Іоаннідес (надання послуг Роману Абрамовичу).
Зокрема санкції запроваджено проти Оксани Марченко, а також чотирьох компаній, які пов'язані з Алішером Усмановим.
- Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила у розшук Оксану Марченку — дружину колишнього народного депутата, кума Путіна, Віктора Медведчука.
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