ЦВК визнала Кострійчука нардепом від "Слуги Народу" замість Верещук

Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.



Після призначення Верещук очільницею Мінреінтеграції, замість неї до парламенту зайшов 140-й номер виборчого списку партії "Слуга народу" Сергій Кострійчук.



Довідка: Сергій Кострійчук - засновник та голова ГО “Слуги народу”. Працював юристом у міністерстві аграрної політики, ДП "Украгролізинг" та в інших комерційних структурах.



Закінчив економічний факультет Національного університету державної податкової служби України та юридичний факультет Національного авіаційного університету.

Нагадаємо, 4 листопада Ірину Верещук призначили віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Після голосування вона склала депутатський мандат.