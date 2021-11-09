ЦВК визнала Кострійчука нардепом від "Слуги Народу" замість Верещук
У вівторок, 9 листопада, Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Сергія Кострійчука. Він зайняв місце екснардепки від "Слуги Народу" Ірини Верещук, яка достроково склала депутатські повноваження
Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.
Після призначення Верещук очільницею Мінреінтеграції, замість неї до парламенту зайшов 140-й номер виборчого списку партії "Слуга народу" Сергій Кострійчук.
Довідка: Сергій Кострійчук - засновник та голова ГО “Слуги народу”. Працював юристом у міністерстві аграрної політики, ДП "Украгролізинг" та в інших комерційних структурах.
Закінчив економічний факультет Національного університету державної податкової служби України та юридичний факультет Національного авіаційного університету.
- Нагадаємо, 4 листопада Ірину Верещук призначили віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Після голосування вона склала депутатський мандат.
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