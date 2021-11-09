ЦВК встановила результати довиборів на Херсонщині та Черкащині
Центральна виборча комісія комісія встановила результати проміжних виборів до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) 31 жовтня. Нардепами обрали представників партії “Слуга народу” - Сергія Козиря та Віталія Войцехівського
Протоколи щодо обрання депутатів підписали на засіданні ЦВК у вівторок, 9 листопада, повідомляє Еспресо.TV.
За словами члена ЦВК Сергія Постівого, згідно з даними протоколів, обраним народним депутатом в одномандатному виборчому окрузі (ОВО) №184 вважається ексголова Херсонської ОДА Сергій Козир, в ОВО №197 - міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський. Вони набрали найбільшу відносно інших кандидатів кількість голосів у своїх округах.
- Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.03Продаж 30.42
- Актуальне
- Важливе