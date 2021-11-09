ЦВК встановила результати довиборів на Херсонщині та Черкащині

Протоколи щодо обрання депутатів підписали на засіданні ЦВК у вівторок, 9 листопада, повідомляє Еспресо.TV.



За словами члена ЦВК Сергія Постівого, згідно з даними протоколів, обраним народним депутатом в одномандатному виборчому окрузі (ОВО) №184 вважається ексголова Херсонської ОДА Сергій Козир, в ОВО №197 - міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський. Вони набрали найбільшу відносно інших кандидатів кількість голосів у своїх округах.

Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.

Постівий зазначив, що розбіжностей між даними окружних та дільничних виборчих комісій у двох округах не виявили.