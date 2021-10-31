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На Черкащині та Херсонщині 31 жовтня обирають народних депутатів, Харків голосує за нового мера

31 жовтня, 2021 неділя
07:49
Суспільство Вибори Україна

У неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирають нового міського голову

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

На позачергових виборах до Верховної Ради голосування проходить на 188 виборчих дільницях у Херсонській області та на 141 виборчій дільниці у Черкаській області. Виборчі дільниці відкриті о 8:00 до 20:00.

Як кандидати у довиборах у 184-му окрузі братимуть участь фермер Ігор Єсипенко ("Європейська Солідарність"), ексголова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир (партія "Слуга народу"), колишній військовий Максим Негров ("Європейська партія України"), політтехнолог Катерина Одарченко ("Національна платформа"), юрист Ігор Токовенко ("Народовладдя") та інші. Ще один кандидат – Геннадій Лагута (політична партія "Нам тут жити") – зняв свою кандидатуру, 27 жовтня його було призначено головою Херсонської ОДА.

У довиборах на 197-му окрузі братимуть участь журналіст та колишній бранець Кремля Роман Сущенко ("Європейська Солідарність"), мер Золотоноші Віталій Войцехівський (партія "Слуга народу"), Андрій Іллєнко ("Свобода"), громадський діяч Богдан Панкевич (Українська Галицька партія), Антон Подчапко ("Влада народу"), підприємець та співак Сергій Василюк ("Народовладдя"), Наталія Степушенко ("Нові обличчя") та інші.

Загалом до виборчих бюлетенів в окрузі Херсонської області буде включено 15 кандидатів, виборці округу в Черкаській області визначатимуться між 25 претендентами.

Позачергові вибори проводяться у зв'язку з отриманням ухвал Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.

На посаду мера Харкова претендують 10 кандидатів: секретар Харківської міської ради Ігор Терехов ("Блок Кернеса "Успішний Харків"), самовисуванець Михайло Добкін, Олександр Скорик ("Європейська Солідарність"), депутат Харківської міськради (фракція "Слуга народу") самовисуванка Аліна Мустафаєва, Володимир Плетньов ("Партія Шарія"), Костянтин Немічев ("Національний корпус"), самовисуванці Денис Ярославський, ексдепутат Харківської міської ради Дмитро Маринін, пенсіонер Віктор Величков, активіст Сергій Ряполов.

Вибори мера Харкова призначили у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, який у жовтні 2020 року був втретє обраний міським головою. Він помер 17 грудня минулого року від ускладнень, пов'язаних із коронавірусом.

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