Заяви про недопуск громадян без COVID-сертифікатів на дільниці у Харкові - це фейк, - представниця ТВК

Про це повідомляє "Прямий".

За її словами, інформація щодо недопуску на виборчі дільниці у Харкові громадян без сертифікатів вакцинації проти COVID-19, яку оприлюднив Михайло Радуцький зі "Слуги народу", не відповідає дійсності.

"Ця заява є повністю фейковою і неправдивою, оскільки Михайло Радуцький поширював інформацію, яка не підтверджується жодним нормативно-правовим актом. І ми як територіальна виборча комісія забезпечуємо організацію та підготовку проведення голосування у місті Харкові, тобто у Харківській територіальній об’єднаній громаді", - сказала Поп.

Вона зауважила, що в жодному з нормативно-правових актів немає обмеження виборчих прав осіб, якщо у них відсутній сертифікат чи будь-який інший документ, що підтверджує їхню вакцинацію або здійснення ними ПЛР-тесту.

"Тому ми заявляємо, що виборці повинні приходити на дільниці для голосування. Виборці повинні ніяким чином не дозволяти обмежувати їхні права, гарантовані Конституцією", - зазначила Поп.

"Ми повністю готові до проведення виборів, до організації дня голосування. І просимо наших виборців не звертати увагу на повністю фейкові звернення від Михайла Радуцького, які вчора прозвучали в етері. І ще звертаємо увагу на те, що ми не уповноважені розглядати такі заяви", – сказала Поп.

"Ми повністю готові і повністю опротестовуємо цю заяву. Я надіюсь, харків’яни та всі жителі Харківської об’єднаної територіальної громади не будуть прислухатися до такого. Оскільки навіть представники спостерігачів від "ОПОРА", які у нас офіційно зареєстровані, і керівник цієї мережі заявили про те, що така заява може понизити явку на 5%. І це є критично", - зазначила Поп.

