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На дільницях у Харкові ані COVID-сертифікати, ані ПРЛ-тести не вимагатимуть. Слова Радуцького там назвали фейком

30 жовтня, 2021 субота
13:56
Суспільство

Керівниця Харківської міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко назвала фейком інформацію про допуск на виборчі дільниці лише вакцинованих

Подробиці наводить Еспресо.TV.

“Виборчим кодексом та жодним нормативним правовим актом це не визначено", - заявила Матвієнко

За її словами, члени комісії мають свої повноваження виключно на основі Виборчого кодексу.

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"Вони не можуть нічого перевіряти - ані ПЛР-тести, ані COVID-сертифікати. Тому я думаю, що це фейкова інформація. На ділянці можна перевіряти лише паспорт. Це все, що потрібно мати виборцю у день голосування”, - пояснила Матвієнко в суботу, 30 жовтня 2021 року у коментарі місцевому Objectiv.TV.

За інформацією громадянської мережі ОПОРА не допустити на виборчу дільницю людини, яка бажає проголосувати, не мають права навіть якщо у виборця температура 39.



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