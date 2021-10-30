На дільницях у Харкові ані COVID-сертифікати, ані ПРЛ-тести не вимагатимуть. Слова Радуцького там назвали фейком

Подробиці наводить Еспресо.TV.



“Виборчим кодексом та жодним нормативним правовим актом це не визначено", - заявила Матвієнко



За її словами, члени комісії мають свої повноваження виключно на основі Виборчого кодексу.



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"Вони не можуть нічого перевіряти - ані ПЛР-тести, ані COVID-сертифікати. Тому я думаю, що це фейкова інформація. На ділянці можна перевіряти лише паспорт. Це все, що потрібно мати виборцю у день голосування”, - пояснила Матвієнко в суботу, 30 жовтня 2021 року у коментарі місцевому Objectiv.TV.



За інформацією громадянської мережі ОПОРА не допустити на виборчу дільницю людини, яка бажає проголосувати, не мають права навіть якщо у виборця температура 39.

Нагадаємо, після заяви Радуцького спостерігачі стали казати про загрозу зриву голосування у Харкові.