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На виборах у Харкові можуть перевіряти COVID-сертифікати, - Радуцький

29 жовтня, 2021 п'ятниця
22:48

На виборчих дільницях у Харкові можуть перевіряти наявність COVID-сертифікату чи ПЛР-тесту

Про це голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє РБК-Україна.

Як відзначив Радуцький, відповідно до закону, виборців перевірятимуть на наявність сертифікату про вакцинацію або ж ПЛР-тесту, чи тесту на антиген.

"За законом мають перевіряти. Або COVID-паспорти, або ПЛР-тести чи тести на антиген", - заявив Радуцький.

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  • Нагадаємо, що вибори мера Харкова відбудуться у неділю, 31 жовтня. 
вибори
Харків
тести
сертифікат
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