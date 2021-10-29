На виборах у Харкові можуть перевіряти COVID-сертифікати, - Радуцький
На виборчих дільницях у Харкові можуть перевіряти наявність COVID-сертифікату чи ПЛР-тесту
Про це голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє РБК-Україна.
Як відзначив Радуцький, відповідно до закону, виборців перевірятимуть на наявність сертифікату про вакцинацію або ж ПЛР-тесту, чи тесту на антиген.
"За законом мають перевіряти. Або COVID-паспорти, або ПЛР-тести чи тести на антиген", - заявив Радуцький.
- Нагадаємо, що вибори мера Харкова відбудуться у неділю, 31 жовтня.
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