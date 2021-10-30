Вибори у Харкові під загрозою зриву, - ОПОРА

Про це розповіла голова правління громадської мережі Ольга Айвазовська, передає Еспресо.TV.

"Станом на зараз така ініціатива призведе до зриву виборчого процесу та явки нижче 5%", - наводить її слова ZN.ua.



"Особливо зважаючи на факт, що вибори відбуваються переважно у сільській місцевості, а не у великих містах, окрім Харкова", - додала Айвазовська.



Хоча висловлені її організацією думки стосуються й Харкова.



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Від імені мережі ОПОРА її очільниця, зокрема, вимагає від голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького (фракція "Слуга народу") дати роз'яснення:

чому таке повідомлення озвучили за день до дня голосування, а не завчасно, коли вибори вже тривають з початку вересня та епідеміологічна ситуація є цілком передбачуваною, як і день голосування;

на основі якого нормативного документа буде регламентуватись дане конституційне обмеження, оскільки постанови та розпорядження виконавчих органів влади не діють у цій площині, а практика відмінна від місцевих виборів буде мати ознаки свідомих дій, направлених на зрив виборчого процесу, та подвійних стандартів;

який спосіб виконання даної ідеї буде реалізовано та хто відповідальних за перевірку сертифікатів, особливо, якщо їх переважно немає у членів виборчих комісій.