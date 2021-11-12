ЦВК зареєструвала трьох нових нардепів від "Слуги Народу”

Реєстрація депутатів відбулася на засіданні ЦВК у п’ятницю, 12 листопада, передає Еспресо.TV.



Сергій Кострійчук за списком партії "Слуга Народу" брав участь у позачергових виборах до парламенту 2019 року під номером 140. Він пройшов до Ради після складання мандату Іриною Верещук. Останню призначили віцепрем'єр-міністром - міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Два інших депутати від "Слуги Народу" - Сергій Козир та Віталій Войцехівський - здобули перемогу на довиборах в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) 31 жовтня.



"Зареєстровані народні депутати після складення присяги на засіданні Верховної Ради зможуть отримати постійні посвідчення народних депутатів", - сказав голова ЦВК Олег Діденко.





Нагадаємо, 9 листопада ЦВК визнала Кострійчука нардепом від "Слуги Народу" замість Верещук.

За результатами проміжних виборів до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах на Херсонщині та Черкащині, ЦВК 9 листопада зареєструвала нардепами Сергія Козиря та Віталія Войцехівського.