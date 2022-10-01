Ця допомога сьогодні важлива як ніколи: Зеленський подякував Байдену за $12,35 млрд для України
Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику Білого домі Джо Байдену за додаткову допомогу в розмірі $12,35 млрд
Про це Зеленський написав у twitter.
"Дякую президенту США Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі $12,35 млрд. Напередодні законопроєкт підтримали обидві палати конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави", - написав Зеленський.
Він додав, що закон передбачає фінансування оборонних програм, а також надання потужної прямої бюджетної підтримки Україні.
"Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії РФ", - зазначив Зеленський.
- 1 жовтня Джо Байден підписав закон про тимчасове державне фінансування, який дозволяє уникнути призупинення роботи державних установ і передбачає виділення $12,3 млрд.
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