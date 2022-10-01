Про це Зеленський написав у twitter.

"Дякую президенту США Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі $12,35 млрд. Напередодні законопроєкт підтримали обидві палати конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави", - написав Зеленський.

Він додав, що закон передбачає фінансування оборонних програм, а також надання потужної прямої бюджетної підтримки Україні.

"Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії РФ", - зазначив Зеленський.

1 жовтня Джо Байден підписав закон про тимчасове державне фінансування, який дозволяє уникнути призупинення роботи державних установ і передбачає виділення $12,3 млрд.

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