"Ця маленька країна зробила все, щоб допомогти біженцям з України": Німеччина надасть Молдові €40 млн
Німеччина скерує Молдові 40 мільйонів євро, оскільки країна продовжує приймати українських біженців і бореться з інфляцією
Про це пише CNN.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина планує надати Молдові 40 мільйонів євро прямої бюджетної підтримки, щоб допомогти одній з найбідніших країн Європи протистояти інфляції, оскільки вона продовжує приймати українських біженців.
"Молдова перебувала в дуже критичній ситуації. Ця маленька демократична республіка зробила все можливе, щоб допомогти біженцям з України", - сказала Бербок на конференції у Бухаресті.
За її словами, Молдова — країна з населенням 2,5 мільйона людей, все ще приймає понад 70 000 українських біженців внаслідок вторгнення Росії в Україну. Країна "відчуває економічні потрясіння війни", - сказала Бербок, додавши, що війна призвела до 29% рівня інфляції в країні.
- 15 липня також повідомляли, що Німеччина виділяє цього року додатково 2,4 мільярда євро для покриття фінансових витрат на утримання українських біженців у країні.
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