Німеччина виділить €2,4 млрд на українських біженців
Німеччина виділяє цього року додатково 2,4 мільярда євро для покриття фінансових витрат на утримання українських біженців у країні
Про це повідомили Reuters з посиланням на заяву міністра праці Хубертуса Хайля.
Хайль сказав, що близько 800 000 людей з України вже знайшли притулок у Німеччині, 30% з яких молодше 14 років.
Бюро праці Німеччини минулого місяця повідомило про зростання кількості безробітних, оскільки українські біженці реєструються у бюро у пошуках роботи.
За словами Хайля, на сьогодні у системі соціального забезпечення Німеччини зареєстровано близько 360 000 українців, з яких 260 000 перебувають у пошуках роботи.
"Тепер йдеться про те, щоб надати їм роботу", - додав він.
Агентство ООН у справах біженців повідомило у середу, що з моменту вторгнення Росії кордон з Україною перетнули понад 9 мільйонів людей.
- З 1 вересня за рішенням посольства всі консульські установи в Німеччині надаватимуть спеціальні послуги для українців, які шукають захисту від війни, у режимі "живої черги". Зазначається, що режим "живої черги" стосуватиметься таких послуг, як продовження терміну дії закордонного паспорта та внесення даних про дітей до закордонного паспорта одного з батьків.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.23
Купівля 36.23Продаж 37.06
-
EUR
Купівля 36.08Продаж 37.07
- Актуальне
- Важливе