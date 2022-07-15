Німеччина виділить €2,4 млрд на українських біженців

Про це повідомили Reuters з посиланням на заяву міністра праці Хубертуса Хайля.

Хайль сказав, що близько 800 000 людей з України вже знайшли притулок у Німеччині, 30% з яких молодше 14 років.

Бюро праці Німеччини минулого місяця повідомило про зростання кількості безробітних, оскільки українські біженці реєструються у бюро у пошуках роботи.

За словами Хайля, на сьогодні у системі соціального забезпечення Німеччини зареєстровано близько 360 000 українців, з яких 260 000 перебувають у пошуках роботи.

"Тепер йдеться про те, щоб надати їм роботу", - додав він.

Агентство ООН у справах біженців повідомило у середу, що з моменту вторгнення Росії кордон з Україною перетнули понад 9 мільйонів людей.

З 1 вересня за рішенням посольства всі консульські установи в Німеччині надаватимуть спеціальні послуги для українців, які шукають захисту від війни, у режимі "живої черги". Зазначається, що режим "живої черги" стосуватиметься таких послуг, як продовження терміну дії закордонного паспорта та внесення даних про дітей до закордонного паспорта одного з батьків.

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