Консульства у Німеччині попередили українців про проблеми до кінця серпня та черги з вересня

Про це повідомило генеральне консульство України у Мюнхені.

"Вкотре наголошуємо, що консульство працює в умовах воєнного часу: прийом громадян ведеться у дві зміни замість визначених годин роботи, у т.ч. у святкові дні. Ми працюємо на межі, а часто - поза межею своїх ресурсів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що режим "живої черги" стосуватиметься таких послуг, як продовження терміну дії закордонного паспорта та внесення даних про дітей до закордонного паспорта одного з батьків.

У генконсульстві пояснили, що відповідний режим вводиться від початку осені, оскільки до кінця серпня заброньовано терміни на зазначені дії.

Наголошується, що інші стандартні консульські послуги - оформлення закордонного паспорта, нотаріальні дії, питання громадянства тощо - будуть, як і раніше, надаватися за онлайн-бронюваннями.

Також з 1 вересня буде припинено "довідок про ідентифікацію", яке було вимушеним тимчасовим заходом.

У генконсульстві пояснюють, що попит на консульські послуги продовжує значно перевищувати можливості технічного обслуговування та персоналу. Це призводить до нестачі вільних слотів для бронювань, а з вересня стане причиною довгих черг і, вірогідно, неспроможності прийняти всіх охочих.

Тому генконсульство закликало громадян "утриматися від оцінювальних суджень стосовно зазначених обставин", оскільки, за його словами, рішення щодо режиму роботи генконсульства ними "виконуються, а не приймаються".

3 липня міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер сказала, що Німеччина краще приймає біженців з України, врахувавши досвід хвилі біженців із Сирії у 2015 році. Вона назвала "швидку та небюрократичну" здатність усіх європейських держав прийняти біженців з України як "історичний успіх". За її словами, з 24 лютого Німеччина прийняла понад 850 000 людей з України - переважно жінок і дітей.

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