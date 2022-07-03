Німеччина допомогла облаштуватись біженцям з України краще, ніж із Сирії ніж у 2015, - міністр
Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер сказала, що Німеччина краще приймає біженців з України, врахувавши досвід хвилі біженців із Сирії у 2015 році
Про це пише видання DPA.
"Ми зробили багато речей набагато краще, ніж під час останнього великого руху біженців у 2015 році", - сказав Фейзер, додавши, що "неймовірно велика кількість громадян" приєдналася до зусиль уряду, щоб допомогти прийняти людей.
Вона назвала "швидку та небюрократичну" здатність усіх європейських держав прийняти біженців з України як "історичний успіх". За її словами, з 24 лютого Німеччина прийняла понад 850 000 людей з України - переважно жінок і дітей.
Фейзер також додала, що Німеччина та Європа вживають подальших заходів, щоб допомогти біженцям з інших регіонів. За її словами, у Німеччині сьогодні передбачено надання всім новоприбулим. Наразі послуга доступна й для афганців, які втекли до Німеччини.
- Станом на 14 травня у Німеччині зафіксували понад 700 тисяч вимушено переміщених людей з України.
- 2 червня більше тисячі вимушено переміщених людей з України прийшли на берлінський ярмарок вакансій, щоб отримати інформацію про можливе працевлаштування.
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