Більше тисячі українських біженців шукали роботу на ярмарку вакансій у Берліні
Понад тисячі вимушено переміщених людей з України прийшли на берлінський ярмарок вакансій, щоб отримати інформацію про можливе працевлаштування
Про це пише Berlin.de.
За даними видання, на захід прийшли переважно жінки. Заздалегідь на ярмарок зареєструвалися 60 компаній – наприклад, із роздрібної торгівлі, громадського харчування чи ІТ. І1500 біженців з України.
Компанії пропонували приблизно від 2500 до 3000 вакансій та стажування і програми навчання. Скільки із понад 60 тис. зареєстрованих українських біженців у Берліні вже знайшли роботу, поки невідомо, повідомляє речниця Торгово-промислової палати та регіональне управління Федерального агентства зайнятості. Однак відгук на ярмарок вакансій показав, що інтерес був великий.
"У нас склалося враження, що мова йде не лише про початкову інформацію, а про конкретний пошук роботи",- сказала речниця.
- 16 квітня міністр транспорту Німеччини повідомив, що уряд не має наміру встановлювати жодні обмеження щодо приймання українських біженців.
- 8 квітня Німеччина погодила фінансову підтримку для українських біженців у розмірі €2 млрд.
- З 1 червня українським біженцям в Німеччині планували збільшити фінансову допомогу.
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