Про це пише Berlin.de.

За даними видання, на захід прийшли переважно жінки. Заздалегідь на ярмарок зареєструвалися 60 компаній – наприклад, із роздрібної торгівлі, громадського харчування чи ІТ. І1500 біженців з України.

Компанії пропонували приблизно від 2500 до 3000 вакансій та стажування і програми навчання. Скільки із понад 60 тис. зареєстрованих українських біженців у Берліні вже знайшли роботу, поки невідомо, повідомляє речниця Торгово-промислової палати та регіональне управління Федерального агентства зайнятості. Однак відгук на ярмарок вакансій показав, що інтерес був великий.

"У нас склалося враження, що мова йде не лише про початкову інформацію, а про конкретний пошук роботи",- сказала речниця.

16 квітня міністр транспорту Німеччини повідомив, що уряд не має наміру встановлювати жодні обмеження щодо приймання українських біженців.

8 квітня Німеччина погодила фінансову підтримку для українських біженців у розмірі €2 млрд.

З 1 червня українським біженцям в Німеччині планували збільшити фінансову допомогу.

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