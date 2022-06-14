Туреччина будує газопровід до родовища в акваторії Чорного моря
У Чорному морі з’явилась перша труба турецького газопроводу від знайдених родовищ у Сакарії
Про це сказав президент Реджеп Тайїп Ердоган, який побував на відкритті, передає Укрінформ.
Перші 10 млн кубометрів газу надійдуть у систему в 2023 році.
"Газове родовище Сакарія досягне піку видобутку у 2026 році. Ми збільшимо добову потужність видобутку газу до 40 млн кубічних метрів із 40 свердловинами, які будуть пробурені на родовищі", - зазначив він.
У Туреччині почало роботу й нове четверте в країні бурове судно "Абдулхамід Хан", яке у т.ч. почне прокладання труб нового газопроводу на мілководді. Найближчим часом буде розпочато будівництво берегової частини трубопроводу.
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