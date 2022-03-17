Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України, - МЗС

Про це повідомила пресслужба МЗС України у Facebook.



Відбулась зустріч міністрів Дмитра Кулеби та Мевлюта Чавушоглу.

Вони зосередились на обговоренні таких тем:

готовність розглянути можливість Туреччини стати однією з держав-гарантів безпеки України в майбутньому;

політична та гуманітарна підтримка;

героїчна оборона України від РФ;

численні воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоює російська армія в Україні.

Очільник МЗС Туреччини поінформував Кулебу про свій візит до Москви та заявив про готовність продовжувати посередницькі зусилля задля припинення Росією війни проти України.