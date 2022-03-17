Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України, - МЗС
Туреччина готова в майбутньому розглянути можливість бути одним із гарантів безпеки України
Про це повідомила пресслужба МЗС України у Facebook.
Відбулась зустріч міністрів Дмитра Кулеби та Мевлюта Чавушоглу.
Вони зосередились на обговоренні таких тем:
- готовність розглянути можливість Туреччини стати однією з держав-гарантів безпеки України в майбутньому;
- політична та гуманітарна підтримка;
- героїчна оборона України від РФ;
- численні воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоює російська армія в Україні.
Очільник МЗС Туреччини поінформував Кулебу про свій візит до Москви та заявив про готовність продовжувати посередницькі зусилля задля припинення Росією війни проти України.
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