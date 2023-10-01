Туреччина нічого більшого не очікує від ЄС після "40 років біля їх дверей", - Ердоган

Про це пише DW.

"Турція нічого більшого не очікує від Євросоюзу, який вимагає від нас жити у своїх воротах вже 40 років", - заявив Ердоган.

За його словами, Туреччина виконала всі обіцянки, дані ЄС, але вони "не виконали майже ні одну зі своїх". Тож Анкара не прийме жодних нових вимог або умов у процесі приєднання.