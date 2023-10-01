Туреччина нічого більшого не очікує від ЄС після "40 років біля їх дверей", - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна так довго чекає приєднання до Європейського Союзу, що більше нічого від нього не очікує
Про це пише DW.
"Турція нічого більшого не очікує від Євросоюзу, який вимагає від нас жити у своїх воротах вже 40 років", - заявив Ердоган.
За його словами, Туреччина виконала всі обіцянки, дані ЄС, але вони "не виконали майже ні одну зі своїх". Тож Анкара не прийме жодних нових вимог або умов у процесі приєднання.
- Парламент Туреччини виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.
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