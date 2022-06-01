Туреччина планує змінити міжнародну назву країни: звернулась до ООН

Про це у twitter повідомив очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

"Процес, який ми розпочали під керівництвом нашого президента Ердогана для підвищення впізнаваності бренду нашої країни, добігає кінця. У листі, який я сьогодні надіслав генеральному секретарю ООН, ми реєструємо назву нашої країни іноземними мовами як Türkiye", - написав він.

У грудні 2021 року президент Туреччини підписав указ, яким змінив міжнародний бренд країни з Turkey на Türkiye.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb