Туреччина планує змінити міжнародну назву країни: звернулась до ООН
МЗС Туреччини надіслало генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу лист із проханням зареєструвати назву країни іноземними мовами в ООН як Türkiye
Про це у twitter повідомив очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.
"Процес, який ми розпочали під керівництвом нашого президента Ердогана для підвищення впізнаваності бренду нашої країни, добігає кінця. У листі, який я сьогодні надіслав генеральному секретарю ООН, ми реєструємо назву нашої країни іноземними мовами як Türkiye", - написав він.
- У грудні 2021 року президент Туреччини підписав указ, яким змінив міжнародний бренд країни з Turkey на Türkiye.
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