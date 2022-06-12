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Туреччина почала обмежувати проживання іноземців в країні, - Anadolu

12 червня, 2022 неділя
14:01
Світ Туреччина

Туреччина скорочує квоту на проживання іноземців в ряді турецьких районів і міст, з 1 липня цього року в кожному районі Туреччини зможе проживати не більше 20% іноземців

Про це інформує Anadolu з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу.

"З метою запобігання концентрації іноземців в певних районах нашої країни в цілому був закритий для проживання іноземців 781 район, в яких співвідношення кількості іноземців до загальної кількості людей перевищувало 25%. Квота з 1 липня буде реалізована в розмірі 20%", - заявив міністр.

Зазначається, що відповідні заходи були вжиті на тлі зростального суспільного невдоволення мігрантами.

Туреччина є однією з головних країн світу, що приймають біженців. Серед інших, в ній знайшли притулок понад 3,7 млн осіб з Сирії.

  • 4 червня міністр внутрішніх справ Кіпру Нікос Нуріс зазначив, що в цьому році прифронтові держави-члени, приймуть понад 150 000 мігрантів через блокування Росією експорту українського зерна може статись продовольча криза, яка загрожує новою хвилею міграції з Африки та Близького Сходу.

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Новини
Туреччина
мігранти
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