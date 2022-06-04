Європу чекає хвиля біженців з Близького Сходу та Африки, яку породить створена РФ продовольча криза, - Reuters
Через блокування Росією експорту українського зерна може статись продовольча криза, яка загрожує новою хвилею міграції з Африки та Близького Сходу
Про це повідомляє Reuters.
"Очікується, що в цьому році прифронтові держави-члени, як ми обговорили між собою, приймуть понад 150 000 мігрантів", - заявив в суботу міністр внутрішніх справ Кіпру Нікос Нуріс на зустрічі з колегами-міністрами групи MED5 у Венеції.
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За даними агентства ООН у справах біженців, у цьому році близько 36 400 мігрантів вже прибули в Італію, Іспанію, Грецію, Кіпр і Мальту.
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