Туреччина почала військову операцію у двох містах Сирії, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Ердогана.

"Ми переходимо до нового етапу нашої рішучості сформувати безпечну зону глибиною 30 кілометрів уздовж нашого південного кордону. Ми очистимо Таль-Ріфат і Манбідж від терористів, і ми зробимо те саме з іншими регіонами крок - поетапно", - сказав він.

За словами політика, він спостерігатиме за реакцією інших країн на це рішення.

Зазначається, що коментарі Ердогана з’явились за тиждень після того, як він пообіцяв здійснити нове військове вторгнення поблизу південного кордону Туреччини проти підтримуваного США сирійського курдського ополчення YPG, яке Анкара вважає терористичною групою.

Відомо, що з 2016 року Туреччина провела чотири операції на півночі Сирії, захопивши сотні кілометрів територій та просунувшись приблизно на 30 кілометрів углиб країни.

Основною ціллю турецької армії залишаються курдські підрозділи YPG. Підтримуючи протиборчі сторони у війні в Сирії, Туреччина координувала свої військові операції з Росією.

Як зазначає міжнародне агентство, Операції Туреччини у Сирії зазнали критики з боку її союзників по НАТО, зокрема Сполучених Штатів. Деякі з них ввели ембарго на постачання зброї Анкарі.

Вашингтон висловив стурбованість будь-яким новим наступом на півночі Сирії, заявивши, що це поставить під загрозу американські війська та підірве регіональну стабільність.

Нагадаємо, кроків у протидії курдам Туреччина очікує також від Фінляндії та Швеції. Раніше Туреччина відмовилася негайно підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу через їхню лояльність до Робітничої партії Курдистану. Турецька влада вважає її членів терористами.

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