Туреччина очікує від Фінляндії та Швеції кроків у протидії курдам, - Hurriyet

Про це повідомляє Hurriyet з посиланням на офіційного представника президента Туреччини Ібрагіма Калина.

"Відверто кажучи, ми не проводимо зустрічі тільки для того, щоб провести зустріч. Якщо ми хочемо домогтися результатів, ми очікуємо, що дві делегації дадуть відповідь у цьому (з приводу терористичних організацій, - ред.) напрямку, оскільки ми прагнемо до процесу, який включає конкретні кроки, орієнтовані на результат", - заявив він.

Раніше Туреччина відмовилася негайно підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу через їхню лояльність до Робітничої партії Курдистану. Турецька влада вважає її членів терористами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії вважає, що розбіжності з Туреччиною щодо вступу до Північноатлантичного альянсу будуть вирішені в найближчі тижні.

13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів. Пізніше президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

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