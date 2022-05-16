Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Про це повідомляє Reuters.

Ердоган назвав Швецію "розсадником" терористичних організацій і додав, що в парламенті держави є терористи.

"Жодна з цих країн не має чіткого ставлення до терористичної організації. Як ми можемо їм довіряти?", - сказав президент.

За його словами, НАТО стане "місцем, де зосереджені представники терористичних організацій", якщо Швеція та ФІнляндія приєднаються.

Йдеться про Робочу партію Курдистану, визнану в Туреччині терористичною, і про послідовників письменника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроб державного перевороту у 2016 році.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу. Туреччина виступила проти їх вступу у НАТО через прихисток для курдів.

15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.

16 травня офіційно стало відомо, що Швеція подасть заявку на членство у НАТО.