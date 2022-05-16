Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що не підтримає заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного Альянсу
Про це повідомляє Reuters.
Ердоган назвав Швецію "розсадником" терористичних організацій і додав, що в парламенті держави є терористи.
"Жодна з цих країн не має чіткого ставлення до терористичної організації. Як ми можемо їм довіряти?", - сказав президент.
За його словами, НАТО стане "місцем, де зосереджені представники терористичних організацій", якщо Швеція та ФІнляндія приєднаються.
Йдеться про Робочу партію Курдистану, визнану в Туреччині терористичною, і про послідовників письменника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроб державного перевороту у 2016 році.
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу. Туреччина виступила проти їх вступу у НАТО через прихисток для курдів.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.
- 16 травня офіційно стало відомо, що Швеція подасть заявку на членство у НАТО.
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