Туреччина поставить на озброєння перший у світі десантний корабель для розміщення БПЛА
У понеділок, 10 квітня, на озброєння Туреччини увійде перший у світі універсальний десантний корабель TCG Anadolu (L-400), який призначений для розміщення бойових безпілотників
Про це інформує цифровий офіс президента Туреччини.
Зазначають, що на палубі TCG Anadolu можна розмістити 10 гелікоптерів і 11 безпілотників. Ангар судна може розмістити в собі ще 19 вертольотів і 30 БПЛА.
Сам корабель має довжину 231 метр і ширину 32 метри. Він може рухатися зі швидкістю щонайменше 20,5 вузлів.
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, yarın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın katılacağı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. ????????— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 9, 2023
✅ Güverte kapasitesi 10 helikopter, 11 SİHA
✅ Hangar kapasitesi 19 helikopter, 30 SİHA pic.twitter.com/9tZEw7RMhJ
Довідка: Розробляти TCG Anadolu почали у 2018 році. Уже у 2022 році корабель почав проходити приймальні випробування. На його борту планують розмістити безпілотники Bayraktar TB3.
- 9 квітня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що перший турецький супутник спостереження високої якості IMECE буде запущено на орбіту 11 квітня.
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