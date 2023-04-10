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Туреччина поставить на озброєння перший у світі десантний корабель для розміщення БПЛА

10 квітня, 2023 понедiлок
01:01
Світ на фото: TCG Anadolu

У понеділок, 10 квітня, на озброєння Туреччини увійде перший у світі універсальний десантний корабель TCG Anadolu (L-400), який призначений для розміщення бойових безпілотників

Про це інформує цифровий офіс президента Туреччини.

Зазначають, що на палубі TCG Anadolu можна розмістити 10 гелікоптерів і 11 безпілотників. Ангар судна може розмістити в собі ще 19 вертольотів і 30 БПЛА.

Сам корабель має довжину 231 метр і ширину 32 метри. Він може рухатися зі швидкістю щонайменше 20,5 вузлів.

Довідка: Розробляти TCG Anadolu почали у 2018 році. Уже у 2022 році корабель почав проходити приймальні випробування. На його борту планують розмістити безпілотники Bayraktar TB3.

  • 9 квітня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що перший турецький супутник спостереження високої якості IMECE буде запущено на орбіту 11 квітня.
Туреччина
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