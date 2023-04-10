Туреччина поставить на озброєння перший у світі десантний корабель для розміщення БПЛА

Про це інформує цифровий офіс президента Туреччини.

Зазначають, що на палубі TCG Anadolu можна розмістити 10 гелікоптерів і 11 безпілотників. Ангар судна може розмістити в собі ще 19 вертольотів і 30 БПЛА.

Сам корабель має довжину 231 метр і ширину 32 метри. Він може рухатися зі швидкістю щонайменше 20,5 вузлів.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, yarın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın katılacağı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. ????????



✅ Güverte kapasitesi 10 helikopter, 11 SİHA

✅ Hangar kapasitesi 19 helikopter, 30 SİHA pic.twitter.com/9tZEw7RMhJ — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 9, 2023

Довідка: Розробляти TCG Anadolu почали у 2018 році. Уже у 2022 році корабель почав проходити приймальні випробування. На його борту планують розмістити безпілотники Bayraktar TB3.