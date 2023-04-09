Туреччина запустить свій перший супутник спостереження

Про це він написав у twitter.

Зазначається, що супутник було виготовлено турецькими спеціалістами державним коштом.

"Ми продовжимо брати участь в глобальній космічній гонці завдяки нашим навченим спеціалістам, отриманим можливостям та технологіям, які ми розробили", - пише він.