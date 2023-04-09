Туреччина запустить свій перший супутник спостереження
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що перший турецький супутник спостереження високої якості IMECE буде запущено на орбіту 11 квітня
Про це він написав у twitter.
Зазначається, що супутник було виготовлено турецькими спеціалістами державним коштом.
"Ми продовжимо брати участь в глобальній космічній гонці завдяки нашим навченим спеціалістам, отриманим можливостям та технологіям, які ми розробили", - пише він.
- Засновник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував, що готується перший запуск надважкої ракети Starship, яку розробляють для пілотованих місій на Місяць та Марс.
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