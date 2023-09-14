Туреччина призначила нового посла в Україні
Президент Реджеп Таїп Ердоган призначив Мустафу Левента Більгена новим послом Туреччини в Україні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Ердогана.
"Мустафу Левента Більгена призначити послом в Україні", - сказано в документі.
Також сьогодні було призначено нових послів Туреччини у Польщі, Марокко, Бурунді та Росії.
Новий посол Туреччини в Україні
Посол Мустафа Левент Білген здобув ступінь бакалавра в США на факультеті менеджменту Університету Джорджа Мейсона в галузі ділового адміністрування. Також він отримав ступінь магістра в галузі міжнародного бізнесу і транзакцій на факультеті гуманітарних і соціальних наук того ж університету.
Білген почав працювати в Міністерстві закордонних справ Туреччини з 1995 року. У 2007-2009 роках був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Тахсіна Бурджуоглу, у 2009-2011 роках був генеральним консулом-засновником у Торонто.
З 2011 до 2014 року був генеральним консулом у Нью-Йорку, а з грудня 2014 року до 1 жовтня 2016 року - обіймав посаду посла в Абу-Дабі.
З 2017 року він є радником Державного департаменту Туреччини. З 2018 по 2019 рік він був радником декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.
Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов'язки з січня 2019 року.
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