Туреччина провела успішне випробування першої  надзвукової ракети

Про це глава компанії Baykar Сельчук Байрактар повідомив на своїй сторінці у Twitter

Він зазначив, що в Туреччині безпілотний літальний апарат (БПЛА) Bayraktar Akinci провів успішний пуск першої національної надзвукової ракети класу "повітря-земля".

"Перша турецька надзвукова ракета TRG-230-IHA, вироблена компанією Roketsan, успішно вразила ціль з відстані 100 кілометрів", - заявив він.

Нагадаємо, 13 грудня США провели перше робоче випробування гіперзвукової ракети, яка вважається інструментом швидкого реагування із запуском з повітряних носіїв

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