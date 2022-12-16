Туреччина провела успішне випробування першої надзвукової ракети
У Туреччині БПЛА Bayraktar Akinci провів пуск першої національної надзвукової ракети, яка успішно вразила ціль
Про це глава компанії Baykar Сельчук Байрактар повідомив на своїй сторінці у Twitter
Він зазначив, що в Туреччині безпілотний літальний апарат (БПЛА) Bayraktar Akinci провів успішний пуск першої національної надзвукової ракети класу "повітря-земля".
"Перша турецька надзвукова ракета TRG-230-IHA, вироблена компанією Roketsan, успішно вразила ціль з відстані 100 кілометрів", - заявив він.
- Нагадаємо, 13 грудня США провели перше робоче випробування гіперзвукової ракети, яка вважається інструментом швидкого реагування із запуском з повітряних носіїв
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