Туреччина розпочала робити щеплення третьою дозою COVID-вакцини Pfizer
З 4 листопада Туреччина почала вводити третю дозу (бустерну) вакцини Pfizer Inc/BioNTech людям похилого віку або тим, які мають хронічні захворювання
Про це передає Reuters.
Зазначається, що Туреччина вже вакцинувала третьою дозою більш ніж 11,2 млн людей, які отримали дві дози вакцини китайської компанії Sinovac. Проте, у МОЗ вважають, що ефективність цієї вакцини знижується швидше, ніж в інших.
Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що 4 листопада має розпочатись кампанія додаткової вакцинації Pfizer/BioNTech для людей похилого віку, тих, хто страждає хронічними захворюваннями, медичних працівників і працівників сфер "з високим ризиком".
За його словами, 59% населення наразі отримали дві дози вакцини і зауважив: "Цей показник повинен перевищити 70%, щоб досягти колективного імунітету".
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