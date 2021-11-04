Туреччина розпочала робити щеплення третьою дозою COVID-вакцини Pfizer

Про це передає Reuters.

Зазначається, що Туреччина вже вакцинувала третьою дозою більш ніж 11,2 млн людей, які отримали дві дози вакцини китайської компанії Sinovac. Проте, у МОЗ вважають, що ефективність цієї вакцини знижується швидше, ніж в інших.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що 4 листопада має розпочатись кампанія додаткової вакцинації Pfizer/BioNTech для людей похилого віку, тих, хто страждає хронічними захворюваннями, медичних працівників і працівників сфер "з високим ризиком".

За його словами, 59% населення наразі отримали дві дози вакцини і зауважив: "Цей показник повинен перевищити 70%, щоб досягти колективного імунітету".

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