Туреччина розробила пожежну машину, що гаситиме вогонь піском

Також ця машина зможе висаджувати саджанці після великих лісових пожеж, передає Еспресо.TV.



"У світі стає дедалі більшою розкішшю гасити пожежі водою. Необхідно обов'язково оцінити альтернативи. Тут ми використовуємо дуже простий та ефективний метод. Крім того, не дуже корисно для гасіння лісових пожеж брати воду з моря. Морська вода містить сіль. Вода випаровується, сіль залишається. Це спричиняє засолення ґрунту. Тому використання природного ґрунту лісу, а не використання води, набагато ефективніше", - пояснює автор розробки, доктор Хакан Гюрсу з Близькосхідного технічного університету (Туречина).











Хакан Гюрсу назвав свою машину "Вогняний лицар".



Позаду її передбачено ескаваторний пристрій, що втягуватиме м'яку землю. Всередині апарату отриманий в такий спосіб природній матеріал подрібнюватиметься на гранули не більше 5 мм, які потім "вистрілюватимуться" у місце горіння.



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Є 10-тонний відсік для зберігання просіяних гранул піску.



Всередині машини передбачено місця для 4 осіб персоналу.



Виготовлення одніє такої машини коштує не більше, ніж випуск стандратної одиниці будівельної автотехніки, скажімо, автокрану чи бетономішалки, каже доктор Гюрсу.





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