Туреччина виявила в Чорному морі нове родовище газу на 58 млрд кубометрів

Про це повідомляє Bloomberg.

На пресконференції після засідання уряду Ердоган оголосив, що нове родовище було виявлене під час розвідки родовища Сакарія в Чорному морі, запаси якого тепер оцінюються в 652 мільярди кубометрів.

"Це нове відкриття відкриє двері для нових. Ми почнемо буріння нових свердловин якомога швидше", – заявив він.

Очікується, що родовище Сакарія почне подавати газ в турецьку мережу з першого кварталу 2023 року. До останніх новин про більший обсяг газу в ньому очікувалось, що воно задовольнить близько третини внутрішніх потреб Туреччини після досягнення піку видобутку.

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