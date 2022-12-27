Туреччина виявила в Чорному морі нове родовище газу на 58 млрд кубометрів
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок оголосив про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 мільярдів кубометрів
Про це повідомляє Bloomberg.
На пресконференції після засідання уряду Ердоган оголосив, що нове родовище було виявлене під час розвідки родовища Сакарія в Чорному морі, запаси якого тепер оцінюються в 652 мільярди кубометрів.
"Це нове відкриття відкриє двері для нових. Ми почнемо буріння нових свердловин якомога швидше", – заявив він.
Очікується, що родовище Сакарія почне подавати газ в турецьку мережу з першого кварталу 2023 року. До останніх новин про більший обсяг газу в ньому очікувалось, що воно задовольнить близько третини внутрішніх потреб Туреччини після досягнення піку видобутку.
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