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Туреччина закрила небо для російських літаків, які прямують до Сирії

24 квітня, 2022 неділя
11:14
Світ Туреччина

Туреччина заборонила російській авіації заходити до свого повітряного простору на шляху до Сирії

Про це повідомляє The Daily Sabah

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Анкара закрила свій повітряний простір для російських військових та цивільних літаків, які прямують до Сирії. 

Він пояснив, що Туреччина видавала відповідний дозвіл Росії кожні три місяці і дія останнього закінчилася до квітня. З того часу польоти припинилися.

Про причини такого рішення Чавушоглу нічого не сказав. 

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Росія
Сирія
Туреччина
авіація
літаки
МЗС Туреччини
повітряний простір
Мевлют Чавушоглу
небо
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