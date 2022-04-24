Туреччина закрила небо для російських літаків, які прямують до Сирії

Про це повідомляє The Daily Sabah.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Анкара закрила свій повітряний простір для російських військових та цивільних літаків, які прямують до Сирії.

Він пояснив, що Туреччина видавала відповідний дозвіл Росії кожні три місяці і дія останнього закінчилася до квітня. З того часу польоти припинилися.

Про причини такого рішення Чавушоглу нічого не сказав.

18 квітня стало відомо, що Туреччина розгорнула військову операцію проти членів Робочої партії Курдистану в північній частині Іраку.

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