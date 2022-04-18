Туреччина розгорнула в Іраку нову військову операцію проти членів Робочої партії Курдистану

Про це повідомляє турецьке видання Anadolu.



Міністерство оборони Туреччини почало нову військову операцію проти членів Робочої партії Курдистану в північній частині Іраку, зокрема в районах Метіна, Зап і Авашин-Басьян. Операція носить робочу назву "Кіготь".



"Наші героїчні льотчики успішно вразили цілі, що складаються з укриттів, бункерів, печер, тунелів, складів боєприпасів і так званих штабів. Ми сповнені рішучості врятувати нашу благородну націю від терористичної біди, яка переслідувала нашу країну протягом 40 років. Наша боротьба триватиме, поки не буде нейтралізований останній терорист", - зазначає міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.



"Наші збройні сили та повітряно-десантні війська наразі в Метіні, Запі та Авашин-Басяні!" - повідомляє офіційний твітер міністерства нацоборони Туреччини.



Довідка: Робоча партія Курдистану (або Конгрес свободи й демократії Курдистану) — курдська політична організація, утворена у 1978 як марксистсько-ленінська підпільна група, що бореться за політичні права курдів у Туреччині та створення курдської автономії у складі країни. Визнана терористичною організацією багатьма країнами світу, зокрема ЄС. Популярність партії можна пояснити курдським патріотизмом й відчуттям національного приниження й нерівноправності курдів у Туреччині. Проте при цьому ідеологія й практика РПК носять чітко тоталітарний характер.

Між офіційною турецькою владою та збройними підрозділами Робітничої партії Курдистану вже близько 40 років йде боротьба за створення курдської автономії у складі Туреччини.



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