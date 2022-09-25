Фото опублікувало державне турецьке агентство Anadolu.

Повідомляється, що грецькі десантні кораблі привезли передану США військову техніку на острови Лесбос та Самос. За даними турецьких військових, кораблі везли 23 бронетранспортери на Лесбос та 18 на Самос, які мають невійськовий статус.

Також повідомляється, що техніка переміщалася на острови 18 та 21 вересня.

За даними джерел безпеки, дії Греції 18 і 21 вересня - яскравий доказ мілітаризації островів поблизу Туреччини та порушення їхнього невійськового статусу.

Вони заявили, що Греція дістає зброю, яку подарували США, на островах з невійськовим статусом, замінюючи її деякими транспортними засобами на островах.

Дії Афін проти міжнародного права та духу альянсу, попри заклики до діалогу та добросусідських зв’язків, є "неприйнятними", заявили джерела безпеки. Вони також нагадали про зусилля Туреччини вирішити проблеми шляхом діалогу та в рамках міжнародного права, а також про заклики Анкари зустрітися для обговорення проблем.

"Греція навіть не бере участь у зустрічах, незважаючи на запрошення, і робить такі провокації, щоб показати, хто посилює напругу, хто є непримиренним, агресивним і незаконним», – заявили вони.

Раніше, 31 серпня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що провокаційні дії Греції є неприпустимими та кидають виклик НАТО.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb