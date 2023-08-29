Турецька авіакомпанія першою в Європі запроваджує рейси із зонами без дітей

За додаткову плату пасажири можуть отримати місця, де можна сидіти тільки дорослим, повідомив авіаперевізник у пресрелізі, інформує oxu.az.

Послуга KID-FREE передбачає розміщення в літаку у спеціальній зоні, відокремленій від інших міцною перегородкою та шторками. На цих місцях заборонено перебувати пасажирам молодше 16 років, тому тим, кому не хочеться сидіти поряд з неслухняною дитиною або немовлям, що кричить, вдасться насолодитися спокоєм і комфортом.

Атілай Услу, засновник Corendon, сказав, що зона, вільна від дітей, має "задовольнити потреби мандрівників, які шукають додатковий спокій під час польоту". Також батьки зможуть не турбуватися з приводу того, що їхні малюки трохи галасують.

На цей час турецька авіакомпанія оголосила про запуск зони KID-FREE на рейсах між Амстердамом та карибським островом Кюрасао, починаючи з листопада. У передній частині салону зможуть сидіти лише дорослі, тоді як решта літака, як і раніше, прийматиме дітей.

В ексклюзивній зоні без дітей лише 93 місця, тому важливо бронювати їх якомога раніше. Вартість послуги становитиме додаткові 45 євро, або 82,57 маната, в один бік. Якщо потрібний додатковий простір для ніг, пасажирам доведеться доплатити 100 євро, тобто 183,49 маната за рейс. Бренд Corendon також пропонує готелі "тільки для дорослих" по всьому світу, включаючи Кюрасао, Бодрум та Ібіцу.

Corendon Airlines стала першою в Європі авіакомпанією, що запропонувала подібну послугу. Місця в тихих зонах, куди не продають квитки пасажирам до 12 років, раніше ввели також AirAsia X і сінгапурський лоукостер Scoot.

Corendon Airlines - турецька авіакомпанія, що базується в Анталії. У її розпорядженні 32 літаки, які здійснюють регулярні та чартерні рейси з 2004 року.