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У Британії масштабний збій у роботі аеропортів: влада виключає імовірність кібератаки

29 серпня, 2023 вiвторок
18:18
Світ аеропорт, Велика Британія, транспорт

У Британії стався масштабний збій систем управління повітряним рухом – влада виключає кібератаку і обіцяє вирішити ситуацію через декілька днів

Про це повідомив міністр транспорту Великої Британії Марк Харпер, інформує ВВС.

"Востаннє щось подібне відбувалося близько десяти років тому, тому такі речі трапляються не часто. Знадобиться кілька днів, щоб усі повернулися на свої робочі місця", сказав він наголосивши, що кібератаки на авіаційну систему країни не було.

Авіакомпанії та аеропорти попередили, що проблема з польотами продовжиться і у вівторок. Аеропорт Хітроу – найзавантаженіший у світі – заявив, що його розклад залишається "порушеним".

Національна служба управління повітряним рухом (Nats) підтвердила несправність відразу після полудня в понеділок, а опівдні оголосила, що виявила і усунула проблему додавши, що "потрібен деякий час, щоб польоти повернулися до нормального режиму".

Авіаційний експерт Джон Стрікленд пояснив, що наслідки перебоїв у польотах продовжуватимуть "відчуватися впродовж наступних кількох днів".

Аеропорти та авіакомпанії були змушені перепрошувати у мандрівників за затримки та скасування рейсів, а в деяких випадках запропонували пасажирам повне відшкодування.

Пасажири розповіли, що зіткнулися з величезними перебоями в роботі, оскільки через збій диспетчерам довелося вводити маршрути вручну, а не автоматично.

За даними авіаційної компанії Cirium, опублікованими в понеділок у другій половині дня, було скасовано понад 230 рейсів на виліт, що еквівалентно 8% всіх вильотів, і 271, або 9%, рейсів на приліт.

У заяві, зробленій пізно ввечері в понеділок, Tui запевнила своїх клієнтів, що на додаток до відшкодування вони матимуть право на "майбутній ваучер на відпочинок вартістю 100 фунтів стерлінгів на особу".

Згідно з правилами, авіакомпанії зобов'язані подбати про те, щоб забезпечити пасажирів їжею, напоями та житлом, якщо затримка розтягнулася на ніч. Якщо рейс скасовано, пасажирам має бути запропоновано на вибір відшкодування або альтернативний варіант подорожі за першої ж можливості.

У Nats заявили, що це була "проблема планування польотів", яка вплинула на здатність системи автоматично обробляти плани польотів. Це означало, що плани польотів не могли оброблятися в тому ж обсязі, "звідси вимога обмеження транспортного потоку" з міркувань безпеки.

  • Нагадаємо, літаки малої авіації постали перед труднощами під час польотів у Підмосков'ї. Через атаки дронів, що почастішали, тут почали глушити сигнал GPS, і тепер пілоти змушені шукати нові способи орієнтуватися під час виконання рейсів.
Технології
аеропорти
Велика Британiя
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