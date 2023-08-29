Біля Москви через атаки дронів глушать сигнал GPS: це впливає на безпеку польотів літаків

Про це розповів президент Федерації авіації загального призначення Росії Сергій Мінігулов, інформує РБК.

Наразі авіатори намагаються виробити технічне рішення, яке дозволить літакам користуватися системами навігації та не заважати військам ППО. Як один з варіантів спільнота пропонує використовувати вежі стільникового зв'язку.

З травня як мінімум половина території Московської області опинилася в "червоній зоні" сервісу GPSJam: понад 10% літаків повідомляли про проблеми з навігацією. Ці дані стосуються лише роботи GPS-сигналу у повітрі: на землі сигнал може, як і раніше, працювати.

Відзначимо, що під час кожної небезпеки атаки безпілотниками столиці Росії на кілька годин блокується робота усіх аеропортів в околицях Москви. Це призводить до чисельних запізнень чи перенаправлень рейсів пасажирських літаків.