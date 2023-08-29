Біля Москви через атаки дронів глушать сигнал GPS: це впливає на безпеку польотів літаків
Представники малої авіації постали перед труднощами під час польотів у Підмосков'ї. Через атаки дронів, що почастішали, тут почали глушити сигнал GPS, і тепер пілоти змушені шукати нові способи орієнтуватися під час польотів
Про це розповів президент Федерації авіації загального призначення Росії Сергій Мінігулов, інформує РБК.
Наразі авіатори намагаються виробити технічне рішення, яке дозволить літакам користуватися системами навігації та не заважати військам ППО. Як один з варіантів спільнота пропонує використовувати вежі стільникового зв'язку.
З травня як мінімум половина території Московської області опинилася в "червоній зоні" сервісу GPSJam: понад 10% літаків повідомляли про проблеми з навігацією. Ці дані стосуються лише роботи GPS-сигналу у повітрі: на землі сигнал може, як і раніше, працювати.
Відзначимо, що під час кожної небезпеки атаки безпілотниками столиці Росії на кілька годин блокується робота усіх аеропортів в околицях Москви. Це призводить до чисельних запізнень чи перенаправлень рейсів пасажирських літаків.
- Нагадаємо, вночі, 30 липня, столицю Росії атакували безпілотники, які начебто збила ППО. Руйнувань зазнала будівля бізнес-центру "Москва-Сіті", де розташовуються офіси декількох міністерств РФ.
- У ніч на 1 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву – один з дронів влучив у вежу Москва-Сіті, міноборони РФ звинувачує Україну.
- У ніч на 22 серпня безпілотники знову атакували Москву. Влада повідомляє про чотири дрони, які збила ППО. Є пошкоджені будинки та авто.
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